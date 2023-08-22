استجابة لـ"صدى البلد"..محافظ سوهاج يوجه بتسليم الـ85 طالبا بتمريض أسوان أعمال "الإمتياز"بالمستشفى الجامعي

استجاب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لما تم نشره عبر موقع صدى البلد ليلة أمس الإثنين، عن ما واجه 85 طالبًا وطالبة بكلية تمريض أسوان من أبناء المحافظة، من عدم قبول جامعة سوهاج قضاءهم فترة الامتياز بمحافظتهم.

ووجه محافظ سوهاج، الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بسرعة استقبال الـ85 طالبًا وطالبة وتسليمهم أعمالهم بمستشفى سوهاج الجامعي وفقًا لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة الموحدة للسنة التدريبية الإجبارية "الإمتياز".

كما استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الطلاب المتضررين من رفض جامعة سوهاج تسليمهم العمل بمستشفى سوهاج الجامعي وقضاء فترة الامتياز بها، بمكتبه واستمع إلى شكواهم، وعلى الفور وجه بسرعة حل المشكلة واستقبال طلاب الامتياز وتسليمهم أعمالهم بالمستشفى الجامعي فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

الاستغاثة التي تم نشرها

وكان 85 طالبًا وطالبة من أبناء محافظة سوهاج، وبعض أولياء الأمور، استغاثوا باللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة غنى عبدالناصر، عميد كلية التمريض بالجامعة؛ وذلك من أجل قضاء فترة الامتياز بمسقط رأسهم "سوهاج" بدلًا من جامعة أسوان التي قضوا فيها فترة الدراسة كاملة.

وقالت إحدى طالبات الامتياز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، رافضة ذكر اسمها، إنهم تخرجوا في كلية تمريض جامعة أسوان ومن المعتاد أن الطلاب من خارج محافظة أسوان يتم الموافقة لهم بقضاء فترة الامتياز بمحافظاتهم "محل الميلاد أو محل الإقامة".

وأشارت إلى أن هناك 85 طالبًا وطالبة تقدموا بالعديد من الخطابات والطلبات إلى رئاسة جامعة أسوان، وتمت الموافقة على طلبهم لقضاء فترة الامتياز بجامعة سوهاج إلا أنهم عندما توجهوا إلى مسئولي جامعة سوهاج لم يقبلوا استلام الطلاب والموافقة على تحويلهم دون تقديم أي مبررات أو أسباب واضحة.

"فوجئنا بتعنت ورفض من الجامعة بتسليم الطلاب العمل فترة الامتياز بجامعة سوهاج دون مبررات وعدم النظر إلى مصلحة الطلاب ومستقبلهم ودون النظر إلى أسرهم وذويهم"، بهذه الكلمات بدأ "أ. ب"، البالغ من العُمر 47 عامًا، ولي أمر إحدى طالبات كلية التمريض بجامعة أسوان، حديثه مع موقع صدى البلد.

ولفت ولي الأمر، إلى أن ابنته قضت طوال فترة دراستها بالكلية بعيدة عن أحضانه والآن الأمر يختلف، كما أن الظروف المعيشية الآن أصبحت تواجه الكثير من المشكلات التي تجعلها صعبة جدًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد ولي الأمر السوهاجي، أن الفقرة رقم 1 من المادة رقم 20 من اللائحة الموحدة للسنة التدريبية الإجبارية "الامتياز"، لمرحلة البكالوريوس بموجب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4426 لسنة 2022م، نصت على أن تتحمل المستشفى المحول لها الطالب المكافأة الشهرية المقررة، وفي حالة تمويل وزارة المالية تكلفة المرتبات لطلاب الامتياز 2023 /2024 على موازنة مستشفى أسوان الجامعي سوف يتم إرساله إلى المستشفى المحول لها الطالب بناء على المطالبات الواردة منها.