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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تشارك بالمبادرة العربية للتعريف بشهادات الكربون للحد من التغيرات المناخية

صدى البلد

شارك مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج في "المبادرة العربية للتعريف بشهادات الكربون للحد من التغيرات المناخية"، والتي نظمتها جمعية عين البيئة المصرية، وشاركت بها 14 دولة عربية استعداداً لمؤتمر المناخ COP28، والذي سيعقد في دولة الامارات.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الجامعة تعمل على نشر وتطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي ذلك إطار تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية لقناة السويس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، باعتبارهما مصدر طبيعي واعد للطاقة خالي من الانبعاثات الكربونية مما يجعل مصر مركز إقليمي لانتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وقال النعماني ان الجامعة شاركت بمحاضرة تعريفية شاملة عن الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث  ألقاها الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة، والتي شملت استعراض الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

والتي تستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين عالمياً لإضافة 18 مليار دولار بحلول 2025 و صولا إلى40 مليار دولار بحلول 2030، وهذا سوف يتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المبادرة تتضمن تقديم محاضرات افتراضية في الفترة من يوليو حتى سبتمبر القادم، والتي تحظي بمتابعة مصرية وعربية.

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جامعة سوهاج

وتختتم بعقد لقاءات مباشرة بقطاعات الجمهورية المختلفة للتعريف بشهادات الكربون وآلية الاستثمار فيها للحد من انبعاثات الكربون، وذلك  تطبيقاً للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء سوق افريقية لتداول شهادات الكربون يكون مقره مصر.

وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أن المحاضرة شملت التعريف بمميزات وعيوب الهيدروجين الأخضر، وكذلك أنواعه المختلفة وطرق انتاجه وتخزينه ومن ثم تحويله إلى الأمونيا الخضراء، والتي تعتبر مصدر أعلى من حيث كفاءة تخزين الطاقة وأسهل في تحويلها للصورة السائلة لسهولة تخزينها ونقلها للأسواق العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الحضور بلغ 456 مشاركا من مصر والدول العربية الشقيقة وكانت المحاضرة برعاية شبكة بيئة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

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