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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية عمل سوهاج تنظم ندوات للتوعية بتمكين المرأة اقتصاديا.. تفاصيل

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بسوهاج 4 ندوات تثقيفية بعدد من شركات القطاع الخاص والمنشآت والمدارس الخاصة بسوهاج ، حول موضوعات حقوق المرأة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القرارات الوزارية المنظمة لذلك ، والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وواجبات العمال وحقوقهم ، وأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .                                                

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية وتثقيف العمال وأصحاب الأعمال في كافة مجالات قانون العمل لزيادة الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل ودفع عجلة الإنتاج .

وقال الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ، أن المديرية من خلال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ومكاتب عمل سوهاج والمراغة وجهينة وطما ومكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج نفذت 4 ندوات للتوعية بحقوق المرأة وشرح لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القرارات الوزارية رقم 43 ، 44 والخاصة بالأعمال والمهن المحظور عمل النساء فيها وكذلك مواعيد عملها، كما تناولت الندوات ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في الدخول لسوق العمل في نطاق المساواة دون تمييز، وكذلك تطرقت الندوات للتوعية بموضوعات  تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية وخطورة الزواج المبكر وختان الإناث .

وأضاف مدير المديرية أن الندوات استعرضت أيضاً واجبات العمال وأهمها أداء العمل على الوجه الأكمل إضافة للواجبات الأخرى، وحقوقهم وأهمها الحصول على الأجر كاملاً وفقا للقواعد المنظمة للأجور وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور والذي يبلغ 3000 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2023 ، كما تناولت الندوات التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأشخاص وعلى مقدرات المنشآت، وكيفية الحد من المخاطر بأنواعها للوصول لمناخ عمل آمن داخل المنشآت ، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المجتمع والأسرة  لرفع الوعي لكافة الأفراد ..حاضر في الندوات من المديرية : إيمان السيد مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة، وأمين نسيم مدير مكتب عمل المراغة ، وريجان فرج مدير مكتب عمل سوهاج ، وحسانين ابراهيم مفتش السلامة بمكتب سوهاج ،  وعيد عبده مفتش عمل  جهينة ، وسيد همام مفتش عمل بمكتب طما بالتعاون مع أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية .

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