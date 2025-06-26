رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي.

وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن حينما يوافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل يعتبر القانون نافذا ، ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وخلال 15 يوما سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سيبدأ تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث عالج القانون ذلك ونص على أنه سيقوم المستأجر بدفع 250 جنيه تحت الحساب وهي أقل قيمة بالنسبة للطبقة الاقتصادية ، حيث يصل الحد الأدنى بالنسبة للطبقة الاقتصادية 250 جنيها.

واختتم: سيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيها للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تنتهي لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، ثم يتم دفع الفارق بعد ذلك.