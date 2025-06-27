أقل سعر دولار اليوم 27-6-2025

سجل أقل سعر دولار استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

مع أول تعاملات اليوم؛ أظهر الجنيه المصري ارتفاعا محدودا ليكسر ارتفاع سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه لنحو 49.84 جنيها للشراء و 49.94 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار اليوم

وتضمن أقل سعر دولارأمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير.

ارتفاع مركز الجنيه المصري

وقبل يومين ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي تعرض لهزات في أسواق المال الدولية بمقدار 15 قرشا علي الأقل.

اجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الأربعاء الماضي نظرا لتنفيذ إجازة الاحتفال بذكري السنة الهجرية.

وقال البنك المركزي المصري إنه تم منح العاملين في البنوك 3 أيام اجازة متصلة ستنتهتي اول الاسبوع المقبل.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع .

أقل سعر

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيها للشراء و 49.94 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصري الخليجي،ميد بنك، الأهي الكصري، الأهلي الكويتي،مصر،البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنكي نكست و المصرف العربي الدولي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

أعلي سعر

جاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 5012 جنيها للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

حياة كريمة

وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.

يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.