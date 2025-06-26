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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات الخميس 26 يونيو 2025 في البنوك العاملة بمصر، إذ بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 49.84 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025
 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ نحو 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بلغ نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

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