وزير مالة الإحتلال : تكلفة الحرب مع إيران تبلغ نحو 5.4 مليار دولار

أفاد وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الأضرار الاقتصادية المباشرة للحرب مع إيران بلغت قيمتها ما بين 1.22 و1.35 مليار دولار ، مشيرا الي ان تكلفة الحرب مع إيران قد تبلغ نحو 5.4 مليار دولار.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 28 إسرائيلي خلال 12 يوما من الحرب مع إيران.

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، وذلك في اليوم الثاني عشر للتصعيد وتبادل الهجمات الصاروخية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، متوقعًا أن تبدأ النهاية الرسمية للحرب بين الطرفين بعد 24 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" إن إيران ستلتزم بوقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها "إسرائيل" بعد 12 ساعة من ذلك.

وأضاف أن وقف إطلاق النار بين الجانبين "يبدأ رسميًا الساعة الرابعة فجراً بتوقيت جرينتش" الثلاثاء.

ولفت ترامب إلى أن هذا الاتفاق حال دون حرب كانت قد تمتد لسنوات، مؤكدًا أن استمرار الصراع كان سيؤدي إلى دمار المنطقة بأسرها.

ووجه ترامب التهنئة لإسرائيل وإيران على ما وصفه بـ"امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء حرب الاثني عشر يوماً".

وأتم ترامب منشوره قائلاً: "بارك الله "إسرائيل" وإيران والشرق الأوسط وأمريكا والعالم".