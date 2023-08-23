خلال دقائق.. قطع المياه عن قرى طما في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى مشطا وقريتى سلامون والمدمر الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 في تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا من نفس اليوم ولمدة ٤ ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.

مياه الشرب بسوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.