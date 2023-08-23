التصريح بدفن جثماني شقيقين أنهت حياتهما الآثار في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثماني شقيقين في العشرينات من العُمر، كانا قد لفظا انفاسهما الأخيرة؛ إثر انهيار حفرة عليهما أثناء داخل منزلهما، أثناء تنقيبهما عن الآثار بناحية قرية سلامون دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفاده انهيار حفرة داخل منزل بناحية قرية سلامون دائرة المركز، على شقيقين.

وبالانتقال والفحص تبين انتهاء حياة كل من:" محمد ع- 23 عامًا، وشقيقه أحمد ع- 20 عامًا، ويقيمان بناحية قرية سلامون"، داخل حفرة انهارت عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما دائرة المركز، وتم انتشال الجثتين وايداعهما بمشرحة المستشفى المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.