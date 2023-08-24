غرق عامل بنهر النيل في سوهاج

انتهت حياة عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، غرقاً بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء استحمامه بالنهر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق عامل بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "حسام أ.ش.أ- 20 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جهينة"، وأفادا كلاً من:" والده المدعو أبو زيد ش.أ.ز- 75 سنة- مزارع، ونجل شقيق والدته المدعو أحمد ح.أ.م- 15 سنة- طالب- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء استحمام المذكور بنهر النيل جرفه التيار ولفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.