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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على وفد المنصورة.. وإجراء عمليتين جراحيتين للمصابين

صدى البلد

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حالات المصابين من جامعة المنصورة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، وذلك بالمستشفي الجامعي الجديد، حيث اطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضي.

وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي  الجامعي الجديد.

 

وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، وتوفير جميع الخدمات الطبية والرعاية لهم، و جميع المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، حتي استكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن المصابين كانوا  في طريقهم للمشاركة بفعاليات "ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية"، والذي تنظمه الجامعة، حيث وقع الحادث قبل مدخل مدينة سوهاج، مضيفاً انه قد تلقي اتصالاً هاتفياً من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للاطمئنان على المصابين.

وأوضح الدكتور مصطفى هريدي أن حالات الإصابة التى استقبلها مستشفى الجامعة تباينت بين حالات للكسور مختلفة بالجسم كالآتي إصابة كل من:" م. ص. ف- دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة- بإشتباه كسر بالساق الأيسر، وأ. م. ع- طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة- بكسور بالفخذ والساق اليمني، وم. ع. م- طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة- بجرح قطعي بالكتف، ووفاة  السائق ي . أ . م".

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، قد أجري عمليتين جراحيتين للمصابين، وذلك بالمستشفي الجامعي الجديد.

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