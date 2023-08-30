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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيقة سفاح الجيزة لموقع صدي البلد: قذافي احسن شخص في الدنيا وحافظ قرأن وده ابتلاء

صدى البلد

قالت شقيقة قذافي فراج المعروف إعلامياً بسفاح الجيزة المتهم بقتل 4 أشخاص بينهم زوجته وصديقه في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن كل ما ينشر في المسلسل و الصحافة عن قضية سفاح الجيزة و اتهامه بالجرائم المنسوبة له كذب و أن والدتها احسن سيدة في الدنيا و أن كل اخواتها و أولادهم خريجين الازهر و أن هذا ابتلاء و أن قذافي احسن شخص في الدنيا متعلم و مثقف و حافظ للقرآن وأن والدتها احسن سيدة في الدنيا و قامت بتربيتهم أحسن تربية وان الاعلام و المسلسل هو الذي يسكب البنزين علي القضية لاشعالها. 


يذكر أن سفاح الجيزة تمت محاكمته في أربع قضايا قتل مع سبق الاصرار و الترصد و صدر ضده ثلاثة أحكام إعدام ، حيث كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن أكتوبر المركزي باعدامه في قضية قتل نادين السيد الجهادي شقيقة إحدي زوجاته مع سبق الإصرار و الترصد و إعدامه أيضاً في قضية قتل صديقه رضا محمد عبد اللطيف كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية باعدامه في واقعة اتهامه بقتل إحدي ضحاياة بعدما و عدها بالزواج، دفن جثتها بمخزن في الاسكندرية. 


و الجدير بالذكر أن قذافي فراج عبد العاطي و المعروف باسم سفاح الجيزة هو قاتل متسلسل مصري قام بقتل 4 أشخاص في الفترة من 2015 حتي 2018
تخرج من كلية الحقوق و لم يعمل بالمحماة بل عمل بالتجارة و الاعمال الحرة و كان يمتلك سلسلة مكتبات و مصنع للعب الأطفال

قُبض على قذافي نتيجة شريط لإحدى كاميرات المراقبة وهو يقوم بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه. وفي نفس الوقت كانت أسرة رضا لم تتوقف عن السؤال عنه وكلفت محامي للبحث عنه ووصلت معلومة لمحامي الأسرة بصدور حكم قضائي صدر ضد المهندس رضا، وعندما ذهبت الأسرة لمقابلته في سجن الاستئناف بالإسكندرية اتضح أن الشخص المحبوس باسم المهندس رضا، هو قذافي فراج فتقدمت أسرة المهندس ببلاغ للنائب العام للتحقيق، وفتح التحقيق من جديد في بلاغ التغيب الخاص بالمهندس رضا، وبمواجهة القذافي، بجميع المعلومات اعترف بكافة الجرائم التي ارتكبها.

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