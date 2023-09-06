مساعد وزيرة التخطيط: المواطن سيحصل على بطاقته القومية خلال 30 دقيقة

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إننا كنا نستهدف تغيير ثقافة تقديم الخدمات للمواطنين، متابعا: تعاونا مع القطاع الخاص، من أجل توفير مكاتب خدة عملاء مدربين على أعلى مستوى.

وأضاف "أشرف عبد الحفيظ" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن طلبات المواطن يتم تسجيها إلكترونيا من خلال النظام الإلكتروني، مشددا على أن هناك خدمات تتطلب وقتا لتنفيذها، مثل خدمات تراخيص البناء.

وأكمل: المواطن يمكنه الحصول واستخراج بطاقة الرقم القومي خلال 30 دقيقة فقط، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف جعل رحلة المواطن في الجهاز ممتعة وفي أقل وقت.