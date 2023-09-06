عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزيرة التخطيط: المواطن سيحصل على بطاقته القومية خلال 30 دقيقة

أشرف عبد الحفيظ مساعد
أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إننا كنا نستهدف تغيير ثقافة تقديم الخدمات للمواطنين، متابعا: تعاونا مع القطاع الخاص، من أجل توفير مكاتب خدة عملاء مدربين على أعلى مستوى.

 

وأضاف "أشرف عبد الحفيظ" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن طلبات المواطن يتم تسجيها إلكترونيا من خلال النظام الإلكتروني، مشددا على أن هناك خدمات تتطلب وقتا لتنفيذها، مثل خدمات تراخيص البناء.

 

وأكمل: المواطن يمكنه الحصول واستخراج بطاقة الرقم القومي خلال 30 دقيقة فقط، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف جعل رحلة المواطن في الجهاز ممتعة وفي أقل وقت.

 

التخطيط التحول الرقمي النظام الالكتروني تراخيص البناء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فلوسك هترجعلك تاني.. تعرف على مزايا بطاقة ائتمان بنك مصر بخاصية "كاش باك"

بعد وفاة مراهق في الولايات المتحدة.. تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

حرية علي بونجو | إعلان رسمي من الرئيس الانتقالي لـ الجابون

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ