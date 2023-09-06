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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد التحول الرقمي

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة. 

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، استقبل طارق البسيوني وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية،  وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد .

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ومن جانبهم،  أشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية،  فضلا عن كفاءة العاملين داخلها،  والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية  ببورسعيد.

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