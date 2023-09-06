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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في نسخته الثانية.. بورسعيد تستعد لانطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور

في نسخته الثانية
في نسخته الثانية بورسعيد تستعد لمهرجانها الدولى لمراقبة وتصو

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد،  وذلك لاستعراض ومناقشة استعدادات انطلاق مهرجان الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية . 

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمسئولي السياحة على المجهود الكبير في تنفيذ مهرجان تصوير ومراقبة  الطيور المهاجرة في نسخته الأولى ، لافتا إلى انه سيتم تنفيذ العديد من المهرجانات المشابه خلال الفترة القادمة.

وأعربةعن فخره بالمجهود الكبير لمسئولي السياحة ومسئولي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة و الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية في إبراز الصورة الجمالية والسياحية لمحافظة بورسعيد.

و خلال اللقاء،  استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور مقترحات تنفيذ مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، والمقرر أن ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر القادم،  حيث تم مناقشة كافة الٱليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى.

 وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم اللوجسيتي و المادي اللازم لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية الانتشار الاعلامي الواسع للمهرجانات للوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين،  وتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ المهرجان سياحيا،  فضلا عن توسيع نطاق المشاركة بين طلاب المدارس والجامعات، و إقامة معرض دائم يتم من خلاله عرض كافة الفعاليات المتعلقة بالمهرجان.

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ووجه المحافظ بتشكيل لجنة دائمة تختص بمتابعة الأعمال التنسيقية الخاصة بتنفيذ مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة ،  برئاسة السكرتير العام وعضوية رئيس مدينة بورفؤاد و رئيس حي غرب و ممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية)  جهات قطاع السياحة ببورسعيد،  على أن تبدا أعمالها الاسبوع القادم.

في نسخته الثانية بورسعيد تستعد لمهرجانها الدولى لمراقبة وتصوير الطيور

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ومن جانبهم ، قدم ممثلي هيئة  تنشيط السياحة وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وممثلي الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية)  الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لتنفيذ فعاليات المهرجان،  وأكدوا ان المهرجان سوف يحقق نجاحا كبيرا ويساهم في وضع بورسعيد على أجندة السياحة العالمية، مستعرضين نتائج المهرجان السابق حيث تم استقبال عدد كبير من المصوريين و المهتميين بمراقبة وتصوير الطيور المهاجرة.

جدير بالذكر،  أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism  والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويتم الاستعداد لتنفيذ مهرجان بورسعيد الدولي في نسخته الثانية لمراقبة وتصوير الطيور فضلا عن توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية

بورسعيد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محمية أشتوم الجميل وزارة السياحة والآثار

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