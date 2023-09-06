منتخب الطائرة يخسر أمام الجزائر في بطولة أفريقيا

تلقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الخسارة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3/0 فى ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى بإستاد القاهرة .

جاءت نتائج الأشواط كالتالى:(25/21),(25/22),(25/ 19).



و بهذه النتيجة أضاع منتخب مصر تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بعد الفوز على نظيره بوروندى بنتيجة 3/0 فى بقاء إفتتاح المنافسة مساء الأحد الماضى .



ويقع منتخب مصرفى المجموعة الأولى بجانب بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.



