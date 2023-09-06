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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إبلاغ روسيا.. أمريكا تختبر صاروخا قادرا على حمل رءوس نووية

علم أمريكا
علم أمريكا

اختبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء صاروخًا طويل المدى غير مسلح قادر على حمل رؤوس نووية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تم إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات Minuteman III غير المسلح، من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، حيث سافر مسافة 4200 ميل إلى جزيرة كواجالين أتول في جزر مارشال.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان صادر عنه "هذه الإطلاقات التجريبية تتحقق من دقة وموثوقية نظام الأسلحة الصاروخية العابرة للقارات، وتوفر بيانات قيمة لضمان استمرار الردع النووي الآمن والفعال".

وأضاف سلاح الجو الأمريكي في بيانه: "هذا الإطلاق التجريبي هو جزء من الأنشطة الروتينية والدورية التي تهدف إلى إثبات أن الردع النووي للولايات المتحدة آمن وموثوق وفعال لردع تهديدات القرن الحادي والعشرين. مثل هذه الاختبارات حدثت أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار ليس نتيجة لحدث عالمي حالي".

وأبلغت الولايات المتحدة روسيا مسبقًا بالتجربة، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية، حيث قال الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "وفقًا للإجراءات المعتمدة، قامت الولايات المتحدة بإرسال إخطار قبل الإطلاق وفقًا لقوانين السلوك في لاهاي وأبلغت الحكومة الروسية مسبقًا بموجب التزاماتنا الثنائية القائمة".

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