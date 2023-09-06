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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة التبغ والتدخين: عدد مستخدمين ااسجائر الالكترونية 20 مليون

السجائر
السجائر

 أكد الدكتور وائل صفوت رئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين أن عالميا أصبحت مصر من الدول التي تزيد معدل انتشار التدخين كبير بها بشكل كبير خاصة بالنسبة للشباب والفئات العمرية الصغيرة خاصة بعد ظهور فئات عمرية جديدة وانتشار السجاير المهربة،  لافتا إلى ان شركات تنتج تبغ الشيشة  منها الشركة اليابانية.

وأضاف صفوت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة المذاع غلى قناة المحور أن التبغ المهرب احتل ٣٠ % من الاكشاك المباعة فيها وخاصة أرتفاع السعر وندرة السجائر في الفترة السابقة.

وتابع رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين: أن ال ٧٠ مليار سجارة هذا هو الرقم الرسمي، كما أن استخدام السجائر الإلكترونية غير مذكورة ولا يتم معرفة الكميات المباعة، كما أن الشركة الشرقية للدخان هي المعلنة عن الأرقام الرسمية لاستهلاك السجائر، مؤكدا أنه لم يتم حصر عدد السجائر الإلكترونية المباعة.

يتم بيع ٤ مليارعلبة سجائر سنويا 

وذكر وائل صفوت عدد الأشخاص المستخدمين للفيب " السجائر الالكترونية" حوالي ٢٠ مليون مدخن منهم ٦ مليون يدخنوا البتغ المهرب الذي لم يحمل علامات وصور  تحذيرية وذلك لرخص سعره، مضيفا أنه يتم بيع ٤ مليار علبة سجائر سنويا وهذه نسبة معتدلة.

التبغ التدخين ٧٠ مليار سجارة السجائر الالكترونية السجائر السجاير المهربة الشركة الشرقية

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