الأشد سخونة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة: نتعرض لكتل صحراوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة الارتفاع في درجات الحرارة.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنمج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن فصل الحرارة يتميز بارتفاع درجات الحرارة وموجات طقس سيئ، ولكنها لم تكن تستمر لمدة طويلة، مثلما حدث الفترة الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة حاليًا أعلى من المعدل الطبيعي بفارق 4 درجات مئوية، ومن الوارد أن نشهد دائمًا موجات طقس حارة، ومن ثم تعود الأمور لطبيعتها.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

وأكملت: ذروة موجة الطقس الحار ستكون غدًا وبعد غد، نتيجة تأثر البلاد بكتل صحراوية قادمة من الجزيرة العربية، مشددة على أن نسب الرطوبة منخفضة، وعليه لن نشعر بارتفاع أكثر في درجات الحرارة.

وأكدت على أن صيف هذا العام كان الأشد سخونة وحرارة على مصر والعالم، نتيجة طول مدة موجات الطقس الحار.