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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية يناقش مدى جاهزية المدارس الخاصة

أ. مصطفى مبارك مدير
أ. مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم أثناء الأجتماع

عقد  أ. مصطفى مبارك  مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليميه أجتماعا مع الساده مديري المدارس الخاصه في مركز التنميه المهنيه بمدرسة ياسر كمال تمام بحضور أ.محمد الشريف مدير التعليم الخاص.

 

تم خلال الاجتماع مناقشة مدى جاهزية المدارس واستعدادها للعام الدراسي الجديد متوجهاً  بجزيل الشكر والتقدير لجميع الساده مسؤلي المدارس الخاصه علي تجاربهم الرائده و المجهود المبذول للارتقاء بمستوى التعليم في المدارس.

 

 مؤكداً علي أنه بتضافر الجهود والتنافس الراقي وتبادل الخبرات والتعاون المثمر البناء والوقوف يدا واحدة نستطيع بأمر الله أن نرتقي بمستوى التعليم وبالتعليم نساهم في ارتقاء كل شىء في مصرنا الحبيبة.

 

وأضاف مبارك أن قيادات التعليم بمحافظة الفيوم برعاية الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم تبذل كل جهودها للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة  ، وتقدم كل الامكانيات للعملية التعليمة والمعلمين والمدارس بالمحافظة .

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل علمية وفنية وأدبية بمركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي

 

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