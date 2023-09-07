لجنة الصناعة بالحوار الوطني: سنتناول ملف المصانع المغلقة وإعادة ملكيتها

قال نائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ستتناول الجلسات القادمة ملف المصانع المغلقة، فهو أصبح اصل متواجد، لدية بنية تحتية جاهزة.

وأضاف "أحمد بهاء شلبي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: بعض المصانع بها ماكينات ومصروف عليها وغير مستغلة في الوقت الحالي..متابعا: المصانع المغلقة من الممكن إعادة تشغيلها في 24 ساعة.

واسترسل: المصانع المغلقة ستعود للعمل ولكن باختلاف الملكية، وندرس الآن إمكانية نقل الملكية لمستثمرين ومصنعين جدد.

وأكد على أن كل ماهو مغلق سينطبق عليه هذه الامور، متابعا: توصيات الحوار الوطني مبشرة وسيكون هناك ورشة عمل من المتخصصين لإصدار التوصيات النهائية الخاصة بالمصانع المغلقة.