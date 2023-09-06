مدير المصري للدراسات : مواقع التواصل العدو الأول لحرية الرأي والتعبير

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كل المشاركين في الحوار الوطني متطوعون، ولم يحصلوا على أي مقابل مادي، مثلما يعتقد البعض.



وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد "، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الحوار الوطني تحدث في الكثير من المحاور بين الفرقاء السياسيين، خاصة محور حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن هناك سخونة وتشدد في الرأي بين الفرقاء السياسيين أحيانًا، وهذا أمر متوقع، والوصول إلى حرية رأي رصينة أمر في حاجة إلى جهد ووقت.

التواصل الاجتماعي



ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي العدو الاول لحرية الرأي والتعبير، وأضرت بشكل فادح بالصحافة ووسائل الرأي المقروءة والمسموعة، وهي الصانع الاول لكل النماذج السلبية لحرية الرأي والتعبير.



وأشار إلى أن قضايا حماية الأمن القومي تنتهي داخل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المجتمع لن يتقدم من خلال صناعة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض النشطاء، والمعني الحقيقي بصناعة الجدل حول القضايا المختلفة هم المفكرين وقادة الرأي .

https://fb.watch/mUAJYrWsfO/?mibextid=Nif5oz