عضو مبادرة ابدأ: أزمات التمويل تمثل 40% من المشاكل الواردة لنا يوميا

خصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، فقرة خاصة للحديث عن حلول واقتراحات تطوير الصناعة ودعم الصناعات المتعثرة.

وقال عبدالرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن مشاكل وأزمات التمويل تمثل 40% من المشاكلة الواردة يوميا، ولكنها ليست المشكلة الوحيدة.

وأضاف وضعنا تقييم ونظام لمعرفة وحل أهم المشاكل، وبالفعل تم العمل على مشكلة الإجراءات، بالإضافة إلى مشاكل توصيل المرافق، وأخيرا مشكلة التمويل.

واسترسل: هناك نوعان لمشاكل التمويل، أحدهما يتطلب توفير تمويل جديد للمصانع أو تعثر التمويل من البنوك للشركات والمصانع، متابعا: نعمل على وضع حلول، ونستهدف إيجاد حلول مبتكرة.