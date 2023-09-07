32 ألف جنيه متوسط طن الحديد|أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

شهدت أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) حالة من التباين ، علي مدار تعاملات الأسبوع الجارى.

ويرصد موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار حديد التسليح في مصر اليوم الخميس للمستهلك على النحو التالي:



سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 36000جنيه للطن.



استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 34000جنيها للطن.



وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس 33000جنيه للطن.



سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس 32000جنيه للطن



سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس 31500جنيه للطن الواحد.



سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس نحو 33000جنيه للطن الواحد.



سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 32500جنيه للطن .



بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس نحو 32000جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس نحو 31500جنيه للطن الواحد.



بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 32000 جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 31500جنيه للطن الواحد





أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس:





وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1890جنيه لطن المسلح .



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1850جنيه لطن النصر.



وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الخميس نحو 1890جنيه للطن .



وسجل أسمنت شركة المينا اليوم الخميس نحو 1840جنيها للطن.



وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الخميس نحو 1830جنيها للطن.



وسجل أسمنت شركة وادي النيل اليوم الثلاثاء نحو 1840 جنيها للطن.



وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت اليوم الخميس نحو 1850جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس نحو 1860جنيه للطن .



وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 2020جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت قنا اليوم الخميس نحو 1930جنيها للطن.



وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.





