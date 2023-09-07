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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 150 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة أمريكية مستعملة

فورد مونديو موديل
فورد مونديو موديل 1998

بدأت شركة فورد إنتاج سيارة مونديو في عام 1992 واستمرت بإنتاجها إلى الآن، وبدأ طرحها في الأسواق العالمية سنة 1993، وتم تجميعها في بلجيكا، وحققت نجاحاً وانتشارا واسعاً.

 

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

فورد مونديو موديل 1998

مواصفات السيارة فورد مونديو موديل 1998 

تتوفر السيارة فورد مونديو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة، ، وزجاج كهربائي في الأمام.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة فورد مونديو موديل 1998 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فورد مونديو موديل 1998

أسعار السيارة فورد مونديو موديل 1998مستعملة

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

مونديو فورد مونديو فورد سوق المستعمل فورد مونديو موديل 2000

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