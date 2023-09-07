سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023| فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد".

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.25 جنيه للبيع، و 33.10 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

38.85 جنيه للبيع، و38.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.37 جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.