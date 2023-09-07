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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية: بدأنا في مصر التحول الأخضر داخل المنشآت الطبية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أكدت الدكتورة نيرمين عاشور، مدير مشروع التحول الأخضر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التحول الأخضر في  القطاع الصحي هو توجه عالمي.

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وأضافت “عاشور”، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "في مصر بدأنا في التحول الأخضر التدريجي، ونستهدف تواجد منشآت صحية صديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية".

وتابعت "هناك حلول خاصة بترشيد استخدام الطاقة واستخدام بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة إضافة إلى ترشيد استخدام المياه".

وأكملت "تم اعتماد أول مستشفى خضراء في شرم الشيخ في عام 2022، والعام الحالي نسير في أكثر من اتجاه لترشيد الطاقة داخل المنشآت الصحية".

ولفتت إلى أن "تأثير إيجابي على المناخ بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية".


 

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