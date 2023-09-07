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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تعود بقوة مع موبايل جديد بسعر رخيص

موتورولا تعود بقوة
موتورولا تعود بقوة مع موبايل جديد بسعر رخيص

أطلقت Motorola مؤخرًا Moto G54 الجديد في السوق الصيني، حيث تم الإعلان عن طراز الهاتف الذكي أيضًا في الهند الآن ، على الرغم من أن هذه الأجهزة ليست متطابقة؛ لذا دعنا نلقي نظرة على سعر هذا الإصدار الهندي والمواصفات والمزيد.

تصميم وعرض Moto G54

يتميز Moto G54 بتصميم مشابه للإصدار الصيني ولكن مع اختلاف رئيسي واحد. على عكس لوحة الجلد المزيف على الطراز الصيني ، يتميز الإصدار الهندي بتصميم زجاج أكريليك ثلاثي الأبعاد. 

وفي الوقت نفسه ، لا يزال الجزء الأمامي يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة FHD + ، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، ومعدل تحديث 120 هرتز. تتميز هذه الشاشة أيضًا بفتحة punch-hole مركزية للكاميرا السيلفى.

 

مواصفات Moto G54

 

يتم تجهيز الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 720 SoC مقترنًا بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي. هذا ملحوظ لأنه أول جهاز 5G يوفر مثل هذه تكوينات التخزين في هذا segment. يدعم G54 بطارية ضخمة بسعة 6000mAh ، والتي تدعم أيضًا الشحن السريع 30W. يتميز الجزء الخلفي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل. في الوقت نفسه ، يضم الجزء الأمامي كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل الجهاز على نظام Android 13 OS القائم على MyUX skin مخصص من الصندوق. كما تعهدت الشركة بترقية Android 14 مع تحديثات الأمان لمدة ثلاث سنوات. تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب ، ومكبرات صوت مزدوجة تدعم Dolby Atmos و Moto Spatial Sound ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، و Bluetooth 5.3 ، و NFC ، ومنفذ USB من النوع C ، ودعم بطاقة SIM المزدوجة.

 

السعر والتوفر Moto G54

 

أعلنت Motorola للتو عن طراز Moto G54 في العديد من خيارات الألوان. يشمل ذلك Mint Green و Pearl Blue و Midnight Blue. يتم أيضًا بيعه في تكوينين للتخزين ، وهما 8GB + 128GB و 12GB + 256GB. يُطلق على السابق سعر 14999 روبية هندية ، بينما سيباع الأخير مقابل 18999 روبية هندية (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا). من الجدير بالذكر أن الهاتف الذكي سيطرح للبيع عبر Flipkart ، وموقع الشركة الرسمي ، وتجار التجزئة غير المتصلين في 13 سبتمبر 2023.

 

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