مصرع شقيقين داخل خزان مياه بقرية العقدة بالشرقية

لقي شقيقين مصرعهما داخل خزان مياه أثناء الشفط بمنزلهم بقرية العقدة دائرة مركز منيا القمح.

وتم نقل الجثث الي مستشفي القنايات والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القنايات بإستقبال كلا من "محمد ا ع م ح" 35 سنة مقيم قرية العقدة وشقيقة "طلعت " 55 سنة مقيم ذات القرية "جثث هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهما داخل خزان مياة اثناء الشفط بمنزلهم بقرية العقدة دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثث الي مستشفي القنايات والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.