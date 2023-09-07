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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شقيقين داخل خزان مياه بقرية العقدة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شقيقين مصرعهما داخل خزان مياه أثناء الشفط بمنزلهم بقرية العقدة دائرة مركز منيا القمح.

 

 وتم نقل الجثث الي مستشفي القنايات والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القنايات بإستقبال كلا من "محمد ا ع م ح" 35 سنة مقيم قرية العقدة وشقيقة "طلعت " 55 سنة مقيم ذات القرية "جثث هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهما داخل خزان مياة اثناء الشفط بمنزلهم بقرية العقدة دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثث الي مستشفي القنايات والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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