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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنظيم احتفال تأثير تغير المناخ على الصحة بالجامعة العربية

صدى البلد

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أنه تقرر تنظيم احتفال بمناسبة يوم الصحة العربي تحت شعار " تأثير تغير المناخ على الصحة " ، وذلك يوم 7 سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (11) الصادر عن دورته العادية (58) التي انعقدت مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  بشأن الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي نصت فقرته الثالثة على ان " يكون شعار الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023، هو تأثير تغير المناخ على الصحة “.

 

وتم اختيار هذا اليوم تزامناً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب والذي تأسس سبتمبر 1976.

 

وأشارت أبو غزالة، إلى أنه سيشارك في هذا الاحتفال معالي وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، و وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، كما يشهد الاحتفال مشاركة وزارات الصحة للدول العربية الأعضاء، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة.

 
وأوضحت أبو غزالة، أنه من المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، الفائز الأول: الدكتور أحمد شقير- أستاذ أمراض الكلي والمسالك البولية بجمهورية مصر العربية، الفائز الثاني: الدكتور نجيب مريزق – رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد بالجمهورية التونسية، والفائز الثالث: الدكتورة افلين حتي – مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بالجمهورية اللبنانية.

 

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