الموسيقار راجح داود: مهرجان القلعة يهتم بشباب المطربين والفرق الناشئة

‏قال الموسيقار الكبير راجح داود، إن مهرجان العلمين هو مهرجان يهتم جدا بالغناء والمغنين الكبار على الساحة، وإحياء هذا النوع من التراث الغنائي الجميل.

وأضاف داود، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هناك أيضا مهرجان الموسيقى العربية الذي تقدمه دار الاوبرا منذ سنوات يهتم بشئون الموسيقى العربية، وبالإضافة إلى مهرجان القلعة الذي يهتم بالشباب من المغنين والفرق الناشئة، مؤكدا أن كل مهرجان له طابع وسياسة خاصة.

وأوضح أن مهرجان الإسكندرية هو مهرجان يتواجد به فنون الموسيقى والمسرح والسينما، وورش عمل فنية وليس له فئة عمرية ويتم تقديمه منذ 18 عاما.