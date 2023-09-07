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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال تفقده المنطقة الصناعية ببرج العرب..

وزير الصناعة يشيد بمستوى إنتاج إحدى شركات الأدوية تصدر لـ 50 دولة

صدى البلد

تفقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، المنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، حيث زار عددا من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية والقوى والصناعات الدوائية، وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية والرابعة والخامسة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع.

واستهل الوزير الجولة بتفقد إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات دوائية فعالة وتسعى لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية وإنتاجها محليًا، وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، كما تقوم الشركة بتصدير الأدوية لأكثر من 50 دولة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمجموعة ما يزيد عن 700 مليون عبوة دوائية سنويًا، تنتج منها ما يزيد على 500 مليون عبوة للاستهلاك داخل مصر، وتوفر 170 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه.

واطلع وزير التجارة والصناعة، على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، مشيدا الوزير بمستوى العمل والإنتاج.

كما تضمنت الجولة تفقد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في مجال إنتاج العصائر الطبيعية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة و تخصص 80٪ من الانتاج للتصدير للخارج وتوفر 3500 فرصة عمل،  ويبلغ حجم استثماراتها 619 مليون جنيه.

وتفقد الوزير أيضًا مصنعاً للمنسوجات  بالمنطقة الصناعية الخامسة، والذي يقوم بإنتاج غزول قطنية بنسبة 100%، وتبلغ قيمة استثماراته 268 مليون جنيه، ويُوفر 300 فرصة عمل.

كما تضمنت الجولة زيارة  احدى الشركات الرائدة في مجال انتاج الأدوات المنزلية الكهربائية، حيث تضُم الشركة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة والتي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والقوى، وتنتج غلايات المياه الكهربائية، ومحضر الطعام، والمكانس الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 2 مليار جنيه،و تخصص 20٪ من اجمالي الانتاج للتصدير و بلغت صادراتها 7 مليون يورو  العام الماضي وتوفر 1200 فرصة عمل.

كما تفقد الوزير شركة منتجة للزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة، وهي شركة مساهمة مصرية باستثمار أجنبي  وتقوم بإنتاج زيت فول الصويا الخام وكسب فول الصويا، ويبلغ رأسمالها 250 مليون دولار ويبلغ حجم انتاجها  6 الاف طن يوميا.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة شركة للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي تقوم بإنتاج أدوية بشرية (شراب- أقراص- كبسول)، بحجم استثمارات 350 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير شركة متخصصة في مجال التريكو والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الرابعة، التي تقوم بإنتاج ملابس جاهزة متنوعة، وأقمشة تريكو وصباغة وتبيض وطباعة المنسوجات، وتُوفر 500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 700 مليون جنيه.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير التجارة التجارة والصناعة الشركات العالمية الصناعات الدوائية الصناعات الغذائية الصناعات الهندسية

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