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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة إخلاء سريع بالديوان العام.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تجربة خطة إخلاء سريع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

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واستغرقت خطة الإخلاء عدة دقائق ، وبمجرد إطلاق صافرة الإنذار، بدأ العاملون والعاملات النزول من الأبنية والطوابق بديوان المحافظة، وجرى التأكد من إخلاء الطوابق كل طابق على حدة.

وأجريت تجربة وهمية لإخماد حريق وهمى بأحد جوانب  مبنى من الأبنية، عن طريق طفايات الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي، وتواجد فريق من الهلال الأحمر داخل الديوان، وخارجه سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي.

كما جرى تجربة التعامل مع إحدى الحالات طبياً، وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع وذلك  ضمن الاستعدادات لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 122 لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والتي تشترك فيها كل المديريات والجهات المعنية في ظل انعقاد غرف عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالديوان، موجها الشكر لقيادات الديوان والعاملين بها، وناقشهم فيما استفادوه من خطة الإخلاء، والهدف منها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المصالح الحكومية والمواطنين حال حدوث مخاطر، في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة، وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتنفيذ خطة الإخلاء بالمديريات والإدارات التابعة للمديريات والوحدات المحلية لمجالس المدن، وتطبيقها بالمدارس خلال العام الدارسي، وأنه سيتابع تنفيذ تلك الخطط، وسيشهد تطبيقها بعدد من المواقع.

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