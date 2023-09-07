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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يوجه رسالة لزوجته على إنستجرام

محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته

شارك الفنان محمد رمضان صوره له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

 

وظهر في الصوره برفقة زوجته وعلق قائلا:"الحفاظ على نجاح واستقرار الأسرة هو أول خطوات النجاح الحقيقي الدائم ربنا يديم على كلعيلة نعمة الترابط والتماسك ثقة في الله نجاح".

 

بتصويت الجمهور، تمكن الفنان محمد رمضان من الفوز بجائزة أفضل ممثل في موسم رمضان لعام 2023 خلالفعاليات مهرجان القاهرة للدراما.
 

 وقد تم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل جعفر العمدة، خلال شهر رمضان الماضي، وهذا الإنجاز يعكس تقدير الجمهورلأدائه الفني وتميزه في الأدوار التي قدمها خلال هذا الموسم.

ومن جانبه، أعرب رمضان عن سعادته مؤكدا،:" وجودي في مدينة العلمين الجديدة أهم من حصولي علي الجائزة جئتهنا لكي أستمتع".

 

وتعد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما تكريمًا مهمًا للفنان محمد رمضان وتعكس تقدير الصناعةالتلفزيونية لمجهوداته وإسهاماته في إثراء المشهد الفني. 

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