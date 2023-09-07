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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية ثقافية للاحتفال "بمئوية رحيل فنان الشعب سيد درويش" بالأعلى للثقافة.. الخميس

سيد درويش
سيد درويش

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بمناسبة المئوية الأولى لرحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس الموافق 14 سبتمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية : الفنان الكبير الدكتور راجح داوود المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى.

وتبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيل قصير عن رحلة الفنان الكبير الراحل، ويشارك بها عدد كبير من المتخصصين من بينهم: الدكتورة رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والإعلامي الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، والشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة ناسي إبراهيم الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته.

وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها طاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش.
 

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي فنان الشعب سيد درويش المئوية الأولى لرحيل الدكتور راجح داوود

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