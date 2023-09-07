لو أنت منهم.. مساعدات نقدية شهريا لهذه الفئات | أعرفهم

تسعي الحكومة لتوفير كافة سبل الدعم لكافة الأسر الأكثر احتياجا من خلال معاش شهري ومساعدات نقدية تضمن لهم حياة كريمة حيث يمكن للسيدات اللاتي يتعرضن للهجر من جانب الزوج الحصول على معاش وأيضا الأيتام والأرامل والمطلقات.

الفئات التي تحصل على معاش شهري

ويمكن لفئات محددة الحصول صرف مساعدات نقدية عبر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي، مساعدات عينية ومالية، للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ويمكن الحصول علي معاش شهري ضمن الفئات التالية والتي تتضمن مايلي :-

- تقديم المساعدات للأسرة التي تعولها امرأة سواء كانت، أرملة، مطلقة، أسرة مسجون ومهجورة عائل.

- أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- أسرة المريض

- أسرة المعاق

- الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى

-الأسرة التي لديها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات

- الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة الأطفال المبتسرين

- الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

- الأسر التي تمر بظروف طارئة وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد افرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل الحرائق - الزلازل - الحوادث، مما يسبب خسائر في الممتلكات

إجراءات الحصول على مساعدات مالية من بنك ناصر

- يتقدم المواطن الراغب في الحصول على المساعدات المالية، إلى الفرع التابع لمحل سكنه

- تقديم عدد من المستندات الأساسية مثل نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل

- أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

- أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي موضح به الحالة المرضية

- شهادات ميلاد الأبناء

الشروط المطلوبة لصرف مساعدة نقدية

- عدم قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة

- العجز عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة

- يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا

- أن يكون أحد أفراد الأسرة يدرس بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية

- أن يكون هناك شخص في الأسرة الفقيرة قد حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

- كما يمكن للأسرة التى تعرضت لكارثة أو نكبة أدت إلى ضرر في النفس أو الممتلكات الحصول على المساعدات المالية.

