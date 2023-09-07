أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، قرار أوسوريو بشأن رحيل أي عنصر من الجهاز المعاون له.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "أوسوريو يبلغ اللجنة المؤقتة للزمالك برفضه رحيل أي عنصر في الجهاز المعاون، وتمسكه باستمرار عبد الواحد السيد".

كشف حسام حسن، نجم النادي الأهلي السابق، العديد من المفاجآت حول نادي الزمالك إلي جانب كواليس رحيله عنالقلعة الحمراء.

وتطرق حسام حسن إلي رؤيته بشأن خوض أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك تجربة الاحتراف في الدوري السعودي .

كما تحدث حسام حسن عن اصعب لحظة عاشها في ديربي الأهلي والزمالك.