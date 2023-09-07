خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

يستعد النادي الأهلي، بطل دوري الأبطال، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي ستُقام في مدينة الطائف السعودية.

وتعرض محمود متولي، مدافع الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية، مما يُلغي مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي ويخرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني.

الإصابة تتطلب فترة علاج لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني غيابه عن المباراة التي ستجمع الأهلي باتحاد العاصمة الجزائري في 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية.

أخبار سارة من الإعلامي أحمد شوبير

وزف الإعلامي أحمد شوبير، أخبارًا سارة لجماهير النادي الأهلي بخصوص صفقة مهاجم أجنبي جديد، وذلك بعد رحيل الثنائي الهجومي محمد شريف وشادي حسين.

وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عن أن هناك أخبارًا ستسعد الجماهير، وسيتم الإعلان عن هذه الصفقة الجديدة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأكد شوبير أن الإدارة تعمل بجدية وتطمح لمواصلة حصد الألقاب، وقد طالبه بعض أعضاء مجلس الإدارة بطمأنة الجماهير دون الكشف عن اسم اللاعب حتى يتم الإعلان الرسمي خلال ثلاثة أيام.

تأهب وتحديات في البطولة

يأتي هذا التحضير الجدي للأهلي في ظل استعداده لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، وهو تحدٍ كبير للنادي المصري وفرصة للتألق وحصد لقب آخر في مسيرته الرياضية.

استعدادًا مكثفًا في معسكر النمسا

الأهلي يواصل استعداداته في معسكره الاعدادي في النمسا، حيث حقق الفوز على نادي الوميني السلوفيني بنتيجة 3-1، مما يُظهر جاهزيته لمواجهاته القادمة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

ودخل النادي الأهلي معسكر خارجي بالنمسا استعداداً للموسم الجديد، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد ، أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد.



الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الافريقى

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.





بالنظر إلى هذه المستجدات، تترقب جماهير الأهلي مستقبل النادي وآمالها في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب في الموسم الجديد.