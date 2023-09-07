تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الأهلي السابق بعد تعرضه لهجوم من جانب قطاع من جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير٠:" منذ فترة وأنا أسمع عن هجوم من جماهير النادي الأهلي ضد محمد بركات، وبركات ده كان حدوته في الأهلي رفقة أبو تريكة وعماد متعب، هذا الثلاثي كان مرعبا في كرة القدم".



وأضاف:" هناك هجوم ضد محمد بركات على السوشيال ميديا بداعي أنه لا يساند الأهلي من خلال منصبه في اتحاد الكرة، يا جماعة فيه لوائح هي من تحكم كل شيء وأنا مررت بنفس التجربة والأمور بتكون صعبة".



وتابع:" ثلاثي الأهلي كوكا ورأفت خليل وحمزة علاء يتواجدون مع المنتخب الأولمبي لخوض وديتين ضد روسيا، ولكن بالتنسيق بين جهاز منتخب مصر ومحمد بركات المشرف على المنتخب والنادي الأهلي، تم الاتفاق على عودة الثلاثي للأهلي عقب المباراة الأولى، هل أشاد أحد هنا بجهود محمد بركات! أصلا لا مطلوب تقول شكرا بركات ولا مطلوب تهاجم بركات، لأن هو يقوم بعمله".

وأختتم:" الأمور لا تمشي بالحب ولكن باللوائح وأحيانا يكون هناك اتفاق في وجهات النظر لتيسير الأمور ".