شوبير يوجه رسالة هامة للخطيب بعد إصابته

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة هامة للكاتبن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “ الخطيب كان مقررا له السفر إلى فرنسا للعلاج قبل إصابته في الرأس، وفي كل الأحوال نقول ألف سلامة”.

وأضاف:" العامري فاروق سيكون رئيس بعثة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، وكابتن الخطيب يسابق الزمن لحضور مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم:" أقول لكابتن الخطيب إن لبدنك عليك حق، وألف مليون سلامة عليك".

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، 15 سبتمبر الجاري في مباراة كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.