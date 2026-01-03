مودرن سبورت يضم مارسيلو

أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إجراءات ضم اللاعب حمدي محمد المتولي "مارسيلو"، لاعب فريق السكة الحديد، وذلك ضمن خطة النادي خلال الميركاتو الشتوي.

مارسيلو من مواليد ٢٠٠٣، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، يُعد أحد العناصر الواعدة والمميزة التي ينتظرها مستقبل باهر.

مودرن سبورت يحسم التأهل لدور الـ16 بكأس مصر بفوز صعب على القناة



حجز فريق مودرن سبورت بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه الصعب على نظيره القناة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت الماضى، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.