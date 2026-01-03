أخبار السيارات| انطلاق رالي داكار 2026.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات.. تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

انطلقت اليوم أولى فعاليات رالي داكار السعودية 2026 في نسخته الـ48 والسابعة على التوالي في المملكة، ليواصل حضوره كأعنف وأطول سباق صحراوي في العالم، وسط تحديات قاسية تجمع بين القوة البدنية والدقة الملاحية والاعتماد الكامل على كفاءة المركبات.

فاخرة واقتصادية.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات لنيابات جنوب سيناء ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد تنازلات ومصادرات تابعة لنيابات وأقسام شرطة "أول رأس سدر، دهب، وأبو رديس" بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يوم الأحد 11 يناير القادم.



سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏



لأول مرة في أستراليا.. إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية داخل مصنع

خطت أستراليا خطوة نوعية في مجال الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، مع تنفيذ أول مشروع صناعي لإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة داخل مصنع إنتاجي، في مبادرة تعكس مستقبلا واعدا لإدارة البطاريات بعد انتهاء عمرها التشغيلي.



بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

تتجه المملكة المتحدة بخطوات متسارعة نحو تبني تقنيات القيادة الذاتية، في إطار مساعي حكومية لتحديث منظومة النقل ودعم الابتكار التكنولوجي، وجاء هذا التوجه بعد إعلان الحكومة البريطانية، في يونيو الماضي، تسريع الإجراءات التنظيمية التي تتيح استخدام المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة.



بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

قدم فريق بحثي من جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) في كوريا الجنوبية تقنية جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية توفر سعة تخزين تفوق 4 أضعاف بطاريات الجرافيت التقليدية، مع تعزيز السلامة وخفض مخاطر الحريق والانفجار، وهو ما يعالج القلق المستمر حول مدى السير للسيارات الكهربائية.