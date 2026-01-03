قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| انطلاق رالي داكار 2026.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات.. تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

رالي داكار 2026
رالي داكار 2026
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم
انطلقت اليوم أولى فعاليات رالي داكار السعودية 2026 في نسخته الـ48 والسابعة على التوالي في المملكة، ليواصل حضوره كأعنف وأطول سباق صحراوي في العالم، وسط تحديات قاسية تجمع بين القوة البدنية والدقة الملاحية والاعتماد الكامل على كفاءة المركبات. 

فاخرة واقتصادية.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات لنيابات جنوب سيناء ‏
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد تنازلات ومصادرات تابعة لنيابات وأقسام شرطة "أول رأس سدر، دهب، وأبو رديس" بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يوم الأحد 11 يناير القادم.


سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏


لأول مرة في أستراليا.. إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية داخل مصنع
خطت أستراليا خطوة نوعية في مجال الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، مع تنفيذ أول مشروع صناعي لإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة داخل مصنع إنتاجي، في مبادرة تعكس مستقبلا واعدا لإدارة البطاريات بعد انتهاء عمرها التشغيلي.


بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026
تتجه المملكة المتحدة بخطوات متسارعة نحو تبني تقنيات القيادة الذاتية، في إطار مساعي حكومية لتحديث منظومة النقل ودعم الابتكار التكنولوجي، وجاء هذا التوجه بعد إعلان الحكومة البريطانية، في يونيو الماضي، تسريع الإجراءات التنظيمية التي تتيح استخدام المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة.


بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية
قدم فريق بحثي من جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) في كوريا الجنوبية تقنية جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية توفر سعة تخزين تفوق 4 أضعاف بطاريات الجرافيت التقليدية، مع تعزيز السلامة وخفض مخاطر الحريق والانفجار، وهو ما يعالج القلق المستمر حول مدى السير للسيارات الكهربائية.

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

وزير الكهرباء يتفقد محطة المحولات

وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق جهد ويشهدان إطلاق التيار

انتخابات مجلس النواب

لليوم الثاني.. المصريون بالداخل يصوتون في27 دائرة بانتخابات مجلس النواب

وزير الكهرباء خلال الزيارة

بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه.. كل ماتريد معرفته عن محطة محولات الزقازيق

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

