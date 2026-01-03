قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
تكنولوجيا وسيارات

إخلاء مساحة من ذاكرة الهاتف دون حذف الصور .. دليل عملي

ذاكرة الهاتف
ذاكرة الهاتف
احمد الشريف

يبدأ الأمر بفتح إعدادات الهاتف واختيار قسم "التخزين" أو "iPhone Storage"، حيث يعرض النظام توزيع المساحة حسب التطبيقات والملفات. 

يمكن مسح الكاش المؤقت للتطبيقات مثل يوتيوب أو إنستغرام مباشرة من هذا القسم، مما يحرر مئات الميغابايت دون التأثير على الصور أو البيانات الأساسية، كما أكدت شركات جوجل وأبل في تحديثاتها الأخيرة.

حذف الملفات المكررة والمؤقتة

يدعم معظم هواتف أندرويد ميزة "Files by Google" أو "تنظيف الهاتف" المدمجة، التي تكتشف تلقائيًا الملفات المكررة مثل الرسائل الصوتية أو السجلات غير المستخدمة وتحذفها بضغطة واحدة. 

أما في iOS، فإن خاصية "Optimize iPhone Storage" تنقل النسخ الكاملة للصور إلى iCloud تلقائيًا مع الاحتفاظ بإصدارات مصغرة محليًا، مما يوفر مساحة تصل إلى 50% دون فقدان أي صورة.

إدارة التطبيقات والتنزيلات التلقائية

تعمل تطبيقات مثل Netflix أو Spotify على تنزيل محتوى تلقائيًا، لذا يُنصح بتعطيل خيار "التنزيل الذكي" من إعداداتها لمنع تراكم الفيديوهات.

 كذلك، يمكن إزالة التحديثات القديمة للتطبيقات من قسم "التخزين"، حيث تحتل هذه الملفات مساحة كبيرة دون الحاجة إليها، مع إمكانية إعادة التنزيل لاحقًا عند الضرورة.

نقل البيانات إلى السحابة أو بطاقة خارجية

يوفر جوجل درايف وOneDrive خيار رفع الرسائل والمستندات غير الضرورية مجانًا حتى 15 جيجابايت، بينما تدعم هواتف أندرويد بطاقات microSD لنقل الملفات الصوتية والفيديوهات القديمة.

 في iOS، يتيح iCloud Photos تخزينًا غير محدودًا للصور عالية الدقة مقابل اشتراك شهري، مما يحرر الذاكرة الداخلية تمامًا.

نصائح وقائية للحفاظ على المساحة

يُوصى بتشغيل فحص التخزين أسبوعيًا وتعطيل النسخ الاحتياطي التلقائي للتطبيقات غير المستخدمة، مع استخدام أدوات مثل CCleaner لأندرويد للكشف عن الملفات الخفية. طبق هذه الخطوات يمكن أن يحرر حتى 10 جيجابايت من الذاكرة دون التضحية بالصور الشخصية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

