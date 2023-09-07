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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

هشام يكن
هشام يكن

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لن يدخل سباق انتخابات القلعة البيضاء، حال ترشح أيمن يونس.

وقال هشام يكن في تصريحات تلفزيونية:" أعلنت منذ فترة عن ترشحي في الانتخابات المقبلة لإنقاذ النادي في أمور عديدة منها قطاع كرة القدم، وقمت بدارسة المشاكل التي يعاني منها النادي للعمل على حلها، ونفس الأمر بالنسبة للكابتن أيمن يونس الذي يمتلك أفكارا من شأنها أن تساعد الزمالك".

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قرار فاروق جعفر

وأضاف:" فوجئنا بقرار فاروق جعفر بالترشح لمنصب نائب رئيس النادي، هذا قراره ولكن على أرض الواقع هو بعيد جدا عن الفوز في الانتخابات".

واختتم:" أنا أمتلك أرضية جامدة جدا داخل نادي الزمالك، لكن أن أترشح في حال دخول أيمن يونس لأنه الأصلح في الفترة الحالية ووجود مكسب كبير للنادي".

الزمالك هشام يكن أيمن يونس نادي الزمالك فاروق جعفر

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