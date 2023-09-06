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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بديل فريق بترو أتليتكو الأنجولي، في الدوري الإفريقي، حال ثبت التهمة على الأخير من جانب اتحاده المحلي.


وكان الاتحاد الأنجولي قد قرّر إيقاف نادي بترو أتليتكو الأنجولي ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين، قبل أن يتقدم الفريق بشكوى إلى لجنة الاستئناف.


وقال موقع "سبورت 7" المغربي: "مصدر في كاف أكد لنا أن مشاركة الرجاء في الدوري الإفريقي مستبعدة تمامًا، مهما كانت وضعية فريق بترو اتليتيكو الأنجولي القانونية".


وأضاف: "اللجنة المنظمة للمسابقة تنتظر قرار لجنة الإستئناف في الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، فيما يتعلق بقضية نادي بترو اتليتيكو، من أجل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة علّقت مشاركة بترو إلى حين صدور قرار لجنة الاستئناف".


واختتم: "في حال أكدت لجنة الاستئناف قرار إيقاف نادي بترو اتليتيكو، ستعمد اللجنة المنظمة إلى استبعاده بشكل رسمي وتعويضه بفريق حوريا كوناكري الغيني، بعد ما استوفى هذا الأخير شرط الملعب الذي كان غير جاهز في فترة سابقة".


يُذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي بدلاً من بترو أتليتكو.

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