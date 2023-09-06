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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

حسم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه النهائي من رحيل محمد صلاح، نجم الريدز، في الانتقالات الصيفية.


وقال موقع "فوت ميركاتو": "محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول هذا الصيف إلى اتحاد جدة".


وأضاف: "ليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح مع الفريق وعدم رحيله عن النادي الفترة الحالية".


محمد صلاح إلى اتحاد جدة


وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اتحاد جدة قد تقدم بعروض خيالية من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

 

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض الاستسلام في صفقة انتقال النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقدم عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات مو.

 

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "اتحاد جده يرفض الاستسلام في ضم "صلاح" ويرفع العرض الى 215 مليون إسترليني و10 ملايين إسترليني راتب شهري لمو ما سر هذا الإصرار ؟"

غياب رونالدو ووجود صلاح .. اللاعبون المرشحون للفوز بالكرة الذهبية |القائمة كاملة

صلاح وميسي وهالاند.. الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

 محمد صلاح بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023.


وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المقدمة، بقائمة مكونة من 30 لاعبًا.


كما شهدت القائمة غياب مفاجئ للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد تواجده في 19 نسخة سابقة لأول مرة.

 

صلاح ليفربول محمد صلاح الريدز الانتقالات الصيفية

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