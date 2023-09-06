شوبير يزف بشرى سارة لمحبي محمد صلاح

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ 🚨🚨 "محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2023 ".

تواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأعلنت المجلة الفرنسية، اليوم الاثنين، قائمة المرشحين الثلاثين، والتي شهدت تواجد محمد صلاح للمرة الخامسة تواليًا في مسيرته.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتيلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

يُذكر أن محمد صلاح احتل المركز الخامس في حفل جوائز الموسم قبل الماضي 2021-2022.