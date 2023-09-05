ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

أكد تقرير صحفي، اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع السنغالي جونيور سامبو، مهاجم فريق الوداد المغربي، لتدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم الجديد 2023-2024.

وبحسب موقع “لو 360 سبورت” المغربي، فإن جونيور سامبو دخل ضمن اهتمامات الأهلي لتدعيم هجومه في الميركاتو الحالي بعد تعثر انتقال اللاعب لنادي الرياض السعودي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الأخير.

وأضاف أن إدارة النادي الأهلي وضعت جونيور سامبو هدفا لها لضمه هذا الصيف، بعد أن تراجعت عن التعاقد مع حمزة الهنوري، مهاجم الفتح الرباطي، بداعي افتقاده خبرة المباريات الإفريقية.

أرقام جونيور سامبو

وخاض جونيور سامبو 41 مباراة بقميص الوداد المغربي في مختلف المسابقات، سجل 20 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويرتبط جونيور سامبو مع الوداد المغربي بعقد حتى 30 يونيو 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم السنغالي 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.