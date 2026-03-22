جولة خليجية تحظى بتغطية إعلامية عالمية واسعة.. الرئيس السيسي: مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو يوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة أخوية إلى الإمارات وقطر والبحرين والسعودية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأبرزت وسائل إعلام وقنوات عربية ودولية تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد.

تأكيدات الرئيس جاءت خلال الزيارة الأخوية التي قام بها إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث استقبله في السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي البحرين استقبله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

فتحت عنوان "محمد بن سلمان والسيسي يبحثان التصعيد العسكري في الشرق الأوسط" أبرزت قناة "سي ان ان" بالعربي إدانة الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وسلطت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الضوء على حديث الرئيس السيسي في السعودية حيث جدد خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي "إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".

كما أبزرت قناة "سكاي نيوز" تصريحات الرئيس السيسي خلال الزيارتين وتأكيده أن "مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد"، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ، باعتبار أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري، وتناول التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة لوقف التصعيد بين إيران ودول الخليج.

فيما أشارت قناة "العربية "وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى تجديد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية ضد السعودية ودول المنطقة.

وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، أبرزت قناة "الحدث" مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس السيسي حيث أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بحث في جدة اليوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، من أجل التأكيد على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديد موقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

كما أبرز تلفزيون الشرق الدولي تحت عنوان (السيسي يجدد إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة) تأكيدات الرئيس السيسي وقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها ، كما جدد الرئيس خلال اللقاء إدانة مصر للاعتداءات على المملكة ودول المنطقة.

وتحت عنوان "جلالة الملك المعظم يعقد اجتماعًا مع فخامة الرئيس المصري" أبرز التلفزيون البحريني تأكيد الملك حمد أن مصر تمثل سندا أساسيا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقديره العالي لمواقف الدعم المستمرة من مصر في مواجهة التحديات التي تواجهها البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصةً في ظل العدوان المتواصل، مشيدًا بالدور المصري الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبشأن الزيارة للسعودية أشار التلفزيون البحريني تحت عنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية"، إلى تجديد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وأبرز التلفزيون الإماراتي تحت عنوان "عاهل البحرين والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على استقرار المنطقة"، تأكيد الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى أن الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشددين على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرا دوليا هاما لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

كما أشار التلفزيون الإماراتي بعنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة"، إلى تجديد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على السعودية ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.