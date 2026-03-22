برلماني: جولة الرئيس السيسي للخليج تأتي في توقيت بالغ الأهمية

أكد النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخليجية تأتي في توقيت بالغ الحساسية ، مع زيادة التوترات الإقليمية، والحرب الأمريكية الإسرئيلية علي إيران والتخوف من اتساع دائرة الحرب وانزلاق المنطقة لمنعطف خطير وتابع قائلا: أن جولة الرئيس السيسي، الخليجية، واخرها زيارة السعودية ، والبحرين. اليوم لتبعث برسالة أن مصر تقف خلف أشقائها بالخليج ، وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم ان الزيارة تأكيدًا لإدانة ورفض مصر القاطعين للاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراته.

وأشار عضو مجلس النواب أن الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيض حدة التصعيد ، من أجل منع انزلاق المنطقة لمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار

وأوضح " فرج "، أن موقف مصر ثابت وراسخ عبر تاريخها وهو الوقوف بجانب أشقائها في دول الخليج دفاعا عن أمنها واستقرارها مؤكدا ان مصر لن تتخلى عن دعم أشقائها بأي حال من الأحوال، وطوال تاريخها لم تتخاذل يومًا عن دعم أشقائها.

وأشار " عضو مجلس النواب"، أن مصر بذلت جهودا حثيثة مع أطراف الصراع الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران من اجل منع الحرب والوصول للوضع المتأزم الان لمنع انزلاق المنطقة في حرب تهدد بمزيد من عدم الاستقرار وتابع قائلا: وان مصر علي استعداد للوساطة من أجل وقف التصعيد ووقف الحرب ، لأن مصر تدرك جيدا أنه كلما زاد أمد الحرب كانت الضريبة خطيرة علي المنطقة